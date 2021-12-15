Москва, , 17:13 — REGNUM Словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами, заявила 15 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

По её словам, в отношениях с Североатлантическим альянсом Москва будет ориентироваться на конкретные действия.

«Ровно потому, что словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от альянса, верить нельзя — потому что делами они не подкреплены — мы будем ориентироваться на конкретные их действия. Свои предложения мы отправили, будем ориентироваться на практическую реакцию», — рассказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили о присутствии на территории Украины до 10 тыс. военных США и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине уже размещено около 10 тыс. военных США и стран НАТО — МИД РФ