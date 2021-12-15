Подгорица, , 17:13 — REGNUM За последние две недели количество зараженных коронавирусом в Черногории снизилось примерно на 40 процентов, а текущие меры остаются в силе до 22 декабря, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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«За последние две недели количество умерших уменьшилось примерно на 16%, а количество госпитализированных уменьшилось на 24%», — сообщает пресс-служба института.

По состоянию на 15 декабря в Черногории около 59% вакцинированы первой дозой, около 55% — второй дозой, а 13% взрослого населения получили третью дозу.