Архангельск, , 17:12 — REGNUM В 2022 году квоты на ключевые для архангельских рыбаков биоресурсы будут сокращены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Улов рыбака Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР

«В 2022 году квоты на вылов трески, пикши, гренландского палтуса будут ниже, чем в 2021-м. При этом будет снят запрет на вылов мойвы, что очень важно для архангельских рыбаков», — сообщили в ведомстве.

Причиной сокращения квот послужил аномально высокий тепловой фон, повлиявший на экосистему.

По остальным видам рыб, в том числе в отношении мойвы, зубатки, путассу, окуня-клювача, камбалы, объемы сохранятся на уровне текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году добыча мойвы в Севером бассейне была прекращена из-за сокращения популяции.