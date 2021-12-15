Москва, 15 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 15 декабря пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что руководству клуба удалось договориться с Руем Виторией о досрочном расторжении контракта. Также сообщается, что расторжение соглашения было по обоюдному согласию.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Вместе с Виторией тренерский штаб «красно-белых» покинули Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Под руководством Руя Витории «Спартак» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА, заняв первое место в «группе смерти» с «Лестером» и «Наполи». Однако в чемпионате России после восемнадцати туров «красно-белые» с 23-мя очками занимают девятую строчку в турнирной таблице.