Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Соединенные Штаты Америки встревожены, что Россия, возможно, поддерживает развертывание сил «Группа Вагнера» в Мали, сообщает 15 декабря Reuters.

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Приход в Мали российских ЧВК, обозначаемых на Западе как «Группа Вагнера», может привести к дальнейшей дестабилизации региона, заявили в Госдепартаменте США.

Дополнительной информации издание в своей публикации не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз без каких-либо оснований обвинил граждан России в причастности к частной военной компании, ввёл против них санкции, которые нельзя считать легитимными.