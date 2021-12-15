США заявили о развертывании в Мали ЧВК, якобы поддерживаемых Россией
Вашингтон, 15 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки встревожены, что Россия, возможно, поддерживает развертывание сил «Группа Вагнера» в Мали, сообщает 15 декабря Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сша Россия
Приход в Мали российских ЧВК, обозначаемых на Западе как «Группа Вагнера», может привести к дальнейшей дестабилизации региона, заявили в Госдепартаменте США.
Дополнительной информации издание в своей публикации не приводит.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз без каких-либо оснований обвинил граждан России в причастности к частной военной компании, ввёл против них санкции, которые нельзя считать легитимными.