Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Смольный, Министерство культуры РФ и «Газпром» разработали проект будущего Музея истории и археологии Санкт-Петербурга. Об этом 15 декабря сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

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По его словам, новое учреждение культуры будет создано на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

«Часть экспозиции, посвященная истории шведского периода, предшествующего строительству Петербурга, будет расположена на Охтинском мысу», — отметил он.

Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 апреля сообщил, что Археологический музей будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Добавим, что градозащитники и представители общественности выступали за полноценную музеефикацию Охтинского мыса, где были сделаны важные археологические находки, относящиеся к допетровской истории устья Невы. Также предлагалось создать на мысе большой Археологический музей.