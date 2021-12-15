Тверь, , 17:09 — REGNUM В Тверской области создадут экспозицию, посвящённую спортивным успехам Верхневолжья, в Твери может появиться Аллея героев-спортсменов. Идею по увековечиванию достижений выдающихся тверских спортсменов поддержал губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 15 декабря.

Тверь Георгий Долгопский

«Поддерживаю создание музея спортивных достижений жителей Тверской области. Если формат позволяет, можно сделать это и в парке «Россия — Моя история». По аллее — необходимо вместе с представителями общественности выбрать доступное для горожан место», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: поддержке спорта высших достижений в регионе уделяется особое внимание. Перед отраслевым комитетом, по словам главы региона, поставлена задача по увеличению выплат для тверских спортсменов, завоевавших высшие спортивные награды.

Также главе региона был задан вопрос по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Кашине.

Как отметил Игорь Руденя, строительство объекта включено в Адресную инвестиционную программу Тверской области. В следующем году планируется разработка проектно-сметной документации. Комплекс будет включать плавательные бассейны для взрослых и детей, зал для занятий общефизической подготовкой.

Всего в Тверской области планируется создать четыре подобных комплекса. Помимо Кашина — в Бежецке, Калязине и Кимрах.