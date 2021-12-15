Пенза, , 17:54 — REGNUM В Пензенской области с учетом рекомендаций Роспотребнадзора вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал 15 декабря губернатор Олег Мельниченко.

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«Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 января 2022 года включительно», — говорится в документе.

Также определен формат проведения предстоящих новогодних праздников. Утренники в образовательных учреждениях разрешены только при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Допуск родителей или законных представителей детей на мероприятие разрешен только при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, либо медотводе; организованной бесконтактной термометрии на входе; соблюдении социальной дистанции и масочного режима; регулярной обработки рук антисептиками; исключении совместных мероприятий нескольких групп (классов) и дезинфекции помещения между мероприятиями.

Под запретом проведение для детей ёлок, массовых праздничных представлений в фойе, холле зданий, где проводятся спектакли и прочие подобные действия.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по состоянию на 15 декабря зарегистрировали 97 112 случаев заражения коронавирусом.

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