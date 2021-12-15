Подгорица, 15 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. «Радио и телевидение Черногории» (RTCG) с начала следующего года позволит транслировать центральные новости на албанском языке, говорится в сообщении албанской партии в Черногории FORCA.

Черногория

По инициативе главы партии Генци Ниманбегу в здании парламента Черногории прошла встреча представителей Радио и телевидения Черногории и частного телевидения с представителями албанских каналов TV Teuta и TV Boin.

Ниманбегу инициировал встречу с целью улучшения сотрудничества между RTCG, TV Teuta и TV Boin с точки зрения качественной общественной информации на албанском языке.

«Правдивость и точность в информировании о различных политических, социально-экономических, образовательных и культурных событиях играют важную роль», — заявили в партии.