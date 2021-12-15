Москва, , 17:05 — REGNUM Майнеры криптовалют, по сути, занимаются тем, что перерабатывают электроэнергию в весьма сомнительный субстрат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские майнеры выступали за легализацию их деятельности.

Криптовалюта (сс) geralt

«Хотя время «домашних» майнеров проходит, но остается один концептуальный вопрос: что майнеры нужного делают для экономики России и предпринимательского климата? — поинтересовался Ордов. — С точки зрения текущего законодательства о цифровых финансовых активах, инициатив о запрете хождения криптовалют и уголовной ответственности майнеры явно перерабатывают электрическую энергию в весьма сомнительный субстрат. Что должны делать легальные майнеры с легально добытой криптовалютой на территории России, если по законодательству им разрешена только «игра в фантики» с ними? Или мы хотим легализовать вовлечение сограждан в нерегулируемые в части законодательства обороты криптовалют? Кто тогда защитит их интересы? Чем это вообще отличается от одобрения создания пирамид?»

Подытоживая сказанное, Ордов подчеркнул, что легализация майнинга породит еще больше вопросов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Россия в 2021 году произведет 2 млрд долларов в виде биткоинов.