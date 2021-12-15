София, 15 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года товары и услуги в Болгарии, по сравнению с предыдущими месяцами, подорожали в среднем на 1,4%, а в годовом масштабе — на 7,3%. Об этом со ссылкой на данные Национального статистического института Болгарии сообщило БНР.

Инфляция

Как утверждают аналитики, нынешние показатели роста инфляции являются абсолютным рекордом за последнее десятилетие.

«Наиболее резкий скачок цен в 2021 году в Болгарии наблюдался в сфере транспорта (22%), системе ЖКХ (10%), а также области торговли продуктами питания (7,2%)», — отмечено в документе НСИ. При этом среднегодовая инфляция в ЕС традиционно не превысила показателя в 6,3%.

Напомним, новое болгарское правительство объявило о намерении расширить программу материальной помощи малоимущим жителям страны. Предполагается, что в ближайшее время в Болгарии будут повышены пенсии, зарплаты и социальные пособия. На данный момент Болгария входит в тройку наиболее бедных стран Евросоюза.