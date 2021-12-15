Руденя рассказал о развитии общественного транспорта в Тверской области
Тверь, 15 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Развитие новой модели пассажирских перевозок в Тверской области обсудили в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, которую 15 декабря провёл губернатор Игорь Руденя. Среди заданных журналистами вопросов — запуск «Транспорта Верхневолжья» в муниципалитетах, тарифы на проезд в автобусах, обновление остановочных пунктов.
С 3 марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. Разработано 34 маршрута, на линии выйдет 33 автобуса среднего и малого класса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.
Как отметил Игорь Руденя, на всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда. Будут предусмотрены варианты абонементов, что позволит пассажирам экономить до 30% на поездках. Жители смогут пользоваться удобным мобильным приложением «Волга», позволяющим построить маршрут, посмотреть актуальное расписание движения, отследить нужный автобус в режиме реального времени, приобрести абонемент и оплатить проезд любым удобным способом.
Важной частью общей модернизации системы пассажирских перевозок является обновление остановочных пунктов.
В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.
Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области — в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.