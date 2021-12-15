Минск, 15 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В госструктурах Белоруссии возникают серьёзные пробелы в работе с населением, и в этом Александру Лукашенко приходилось убеждаться неоднократно, сообщает пресс-служба президента постсоветской республики. Встречаясь 15 декабря с «активом Витебской области» — чиновниками и силовиками этого приграничного с Россией региона, Лукашенко рассказал, как «на улице столкнулся с двумя женщинами из-под Орши», которые пешком прошли много километров для встречи с ним.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Они мне ворох бумаг, а вопрос и выеденного яйца не стоит: туалет кто-то построил, забор не перенес, 70 сантиметров ни туда, ни сюда. Идет какой-то спор в БТИ, районе — ужас. Вторая купила дом — что-то не так, что-то не эдак, — поведал Лукашенко. — Обе ночь с Орши шли пешком (не на чем было приехать), зная, что я нахожусь в этой деревне. Обычные, простые женщины. И, знаете, мне как-то не по себе стало».

Читайте также: Белорусы не хотят Лукашенко: «народец» превращается в граждан

«Уже пенсионерки, а мы заставляем их ходить по стране. Это недопустимо. Я помню, откуда я сам. Не думаю, что в этом зале сидят все дети министров и секретарей ЦК. Не забывайте, откуда вы и куда мы вернемся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии