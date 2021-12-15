Екатеринбург, 15 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в съёмной квартире оказались запертыми почти 100 кошек. Об этом пишут СМИ.

Кошки

По данным Е1.ru, хозяйка сдавала жильё в течение трёх лет и не знала, что там происходит, так как проживает за городом. Соседи долгое время жаловались на запах, но арендатор объясняла это обстоятельство тем, что в квартире якобы находится ее неходячая мать.

Когда хозяйка квартиры всё же приехала и дверь открыли, то оказалось, что внутри заперты десятки кошек, а на полу в несколько сантиметров тянулся слой экскрементов. Вероятно, животные не были стерилизованы и размножались в жилище. Теперь им ищут новый приют.