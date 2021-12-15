Сан-Франциско, США, , 18:16 — REGNUM Американский экспериментальный музыкант Yves Tumor (настоящее имя — Шон Боуи), выступающий в поджанрах электроники и рока, анонсировал концертное турне по странам Европы и Северной Америки. Об этом 15 декабря информирует портал Pitchfork.

Концерт

Европейская часть тура пройдет в течение трех недель и начнется с концерта в Варшаве (Польша) 23 февраля. Завершив эту часть шоу в Лидс (Великобритания), музыкант отправится в Северную Америку, где даст первый концерт в Санта-Ане (штат Калифорния, США) 16 марта. В июне Yves Tumor вернется в Европу с серией выступлений на местных фестивалях. В это время он также появится в Киеве (Украина), где даст единственное сольное шоу.

После выхода альбома Heaven to a Tortured Mind в 2020 году Yves Tumor принимал участие в проектах с Joji (настоящее имя — Джордж Миллер) и Kelsey Lu (настоящее имя — Келси Макджанкинс), а в июле 2021 года вернулся с новым мини-альбомом The Asymptotical World.

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