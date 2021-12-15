Тверь, , 17:02 — REGNUM О дальнейшей судьбе исторических объектов Твери — Речного вокзала, Дома офицеров, здания, где ранее располагалось Суворовское училище, рассказал губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Ранее на федеральном уровне создана рабочая группа по восстановлению вокзала, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Восстановлением Речного вокзала планируем заниматься, начиная с 2022 года: предусмотрены проектные работы и восстановление с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал будет стоять на стрелке Волги и Тверцы, сделан в той же архитектурной форме и колористике, что и прежде, но из современных материалов», — сообщил Игорь Руденя.

Губернатор рассказал и о планах возрождения Отроч монастыря.

«Важно создать условия для его восстановления, планируем это делать с участием общественности. Отроч монастырь очень важен как элемент исторического наследия Тверской области. Эта тема обсуждалась на нашей недавней встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом», — добавил Игорь Руденя.

Место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 30-е годы прошлого века был построен Речной вокзал, связано с событиями, важными для истории Твери, с именами прославленных святых, государственных и религиозных деятелей, известных за пределами тверского края. Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный Речной вокзал, Отроч монастырь, Императорский Путевой дворец, ключевые образовательные, туристические, музейные направления и станет культурным ядром города.

Говоря о будущем здания Суворовского училища, Игорь Руденя отметил, что вопрос будет решаться совместно с Минобороны России, которое уже реализует вместе с регионом пилотный проект по реновации военкоматов. Также планируется привлечь к обсуждению общественность.

«В Доме офицеров запланировали работы в 2022 году. Это будет филиал областной картинной галереи, здесь будут проходить культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья. Хочу отметить, что формирование культурного кластера Твери подразумевает вовлечение практически всех исторических зданий в центре города. Нам нужен центр европейского стандарта, интересный всем», — подчеркнул Игорь Руденя.