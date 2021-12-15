Тверь, 15 декабря 2021, 17:02 — REGNUM О дальнейшей судьбе исторических объектов Твери — Речного вокзала, Дома офицеров, здания, где ранее располагалось Суворовское училище, рассказал губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2021 года.
Ранее на федеральном уровне создана рабочая группа по восстановлению вокзала, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Губернатор рассказал и о планах возрождения Отроч монастыря.
Место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 30-е годы прошлого века был построен Речной вокзал, связано с событиями, важными для истории Твери, с именами прославленных святых, государственных и религиозных деятелей, известных за пределами тверского края. Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный Речной вокзал, Отроч монастырь, Императорский Путевой дворец, ключевые образовательные, туристические, музейные направления и станет культурным ядром города.
Говоря о будущем здания Суворовского училища, Игорь Руденя отметил, что вопрос будет решаться совместно с Минобороны России, которое уже реализует вместе с регионом пилотный проект по реновации военкоматов. Также планируется привлечь к обсуждению общественность.