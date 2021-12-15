Токио, 15 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Японские истребители два дня подряд поднимались в воздух из-за облёта границ страны российской боевой авиацией, сообщает 15 декабря Объединенный комитет начальников штабов японских вооруженных сил.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Японии

По их данным, Воздушные Силы самообороны Японии два дня подряд поднимали в воздух свои истребители из-за приближения военной авиации ВКС России.

Японские военные утверждают, что 15 декабря девять российских военных самолетов, включая Ил-20, совершили облёт японских воздушных границ над акваториями Охотского моря и Тихого океана. 14 декабря тихоокеанское побережье Японии облетел один Ил-20.

Уточняется, что нарушения воздушного пространства Японии или каких-либо «опасных действий» не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый девятичасовой полёт над акваториями Охотского и Японского морей.