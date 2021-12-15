ВКС России дважды «обеспокоили» своими действиями военных Японии
Токио, 15 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Японские истребители два дня подряд поднимались в воздух из-за облёта границ страны российской боевой авиацией, сообщает 15 декабря Объединенный комитет начальников штабов японских вооруженных сил.
По их данным, Воздушные Силы самообороны Японии два дня подряд поднимали в воздух свои истребители из-за приближения военной авиации ВКС России.
Японские военные утверждают, что 15 декабря девять российских военных самолетов, включая Ил-20, совершили облёт японских воздушных границ над акваториями Охотского моря и Тихого океана. 14 декабря тихоокеанское побережье Японии облетел один Ил-20.
Уточняется, что нарушения воздушного пространства Японии или каких-либо «опасных действий» не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый девятичасовой полёт над акваториями Охотского и Японского морей.