Бухарест, 15 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Министр исследований, инноваций и цифровизации нового правительства Румынии Флорин-Клаудиу Роман, обвиненный в подлоге своей магистерской диссертации, официально объявил об отставке. Об этом 15 декабря сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Отставка

По словам Романа, он не желает, чтобы так называемый «дипломный скандал» повлиял на работу государственной исполнительной власти.

Роман «Я почувствовал «линчевание» с первых дней работы [в правительстве]. Есть люди, которые неправильно истолковывают каждое мое слово, делая «белое» «черным». Вступать в какое-то противостояние с ними и в дальнейшем оправдываться, мне не хочется».

При этом Роман заявил, что покидает пост «с высоко поднятой головой».

Напомним, в вину министру вменялось то обстоятельство, что для своей дипломной работы в университете он использовал труды ряда современных румынских ученых и даже студенческие рефераты.

Накануне премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от Романа «детальных объяснений в связи с инцидентом». «Если обвинения подтвердятся, он должен подать в отставку, и это будет благородным жестом», — сказал глава румынского правительства.