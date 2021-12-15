Витебск, Белоруссия, 15 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Кадровый дефицит и проблема закрепления молодых специалистов характерны и для сферы сельского хозяйства, поэтому подход к их решению нужно искать комплексный, удерживать в том числе и с использованием административного ресурса. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, 15 декабря заявил Александра Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Прибыв на"встречу с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками, Лукашенко принял участие в обсуждении проблемы «обеспеченности кадрами сферы здравоохранения и в особенности закрепления молодых специалистов», сказано в официальном сообщении. Он поручил заняться её решением генералу госбезопасности — главе президентской администрации Игорю Сергеенко.

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«Посмотреть, наверное, надо по отработке. Врача готовим, это нам недешево обходится, а он — развернулся и уехал. Обязательно отработка. В наше время просто держать, удержать, не пускать — тяжело. Если тебя государство подготовило, а ты решил куда-то переехать или уехать, отработай или заплати и езжай. Тогда подумают тысячу раз», — сказал Лукашенко, выступая перед бюрократическим «активом».

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