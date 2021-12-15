Тверь, , 17:00 — REGNUM В Тверской области с 2022 года выпускникам-медикам будет выплачиваться 1,5 млн рублей за трудоустройство в региональные учреждения здравоохранения. Как сообщает ИА REGNUM, привлечение новых кадров в здравоохранение и поддержка медицинских работников стали одними из тем на пресс-конференции губернатора Игоря Рудени по итогам 2021 года.

Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня в регионе обеспеченность врачами и медицинскими специалистами в здравоохранении составляет чуть более 70%. Тверская область серьезно конкурирует за кадры с Московской агломерацией и субъектами Центрального федерального округа, поэтому мы систематически принимаем новые меры по привлечению медиков», — сказал Игорь Руденя.

В 2021 году в регионе был разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе выпускниками медицинских учреждений образования.

Была активизирована программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении в Тверском государственном медицинском университете. Кроме того, на 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медицинских специальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ составляет 36 тыс. рублей по программам специалитета и 75 тыс. рублей для обучающихся по программам ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей ежегодно выплачивается 12 тыс. рублей.

С 2022 года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учёбы устроятся работать в региональные государственные медицинские учреждения, в том числе по таким востребованным специальностям как врач скорой помощи, врач-кардиолог, врач-онколог. Выплаты предусмотрены для 30 выпускников.

Игорь Руденя подчеркнул — 2021 год стал вызовом для Тверской области, в частности, для экономического сектора. При этом для региона ключевым условием стало соблюдение баланса между сохранением работоспособной экономики и безопасностью граждан.

«Наша политика показала свою эффективность. У нас зафиксирован устойчивый рост в машиностроении, торговле, легкой промышленности, малом и среднем предпринимательстве. Но, самое важное, что мы выполнили главную задачу — не сокращать рабочие места», — подчеркнул глава региона.

Предприятия Тверской области внесли большой вклад в борьбу с пандемией. На пике ежедневно выпускалось более 800 тыс. средств индивидуальной защиты. Для этого было перепрофилировано 39 предприятий лёгкой промышленности.

Особое внимание уделялось поддержке предприятий Верхневолжья. Общий пакет включал порядка 60 федеральных и региональных мер помощи, объём которых составил более 10 млрд рублей. Ее получили около 30 тыс. предприятий, организаций и предпринимателей Сейчас темпы роста экономики восстанавливаются, а уровень занятости населения растет.

По итогам 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 105,8% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в регионе реализуется и планируется к реализации 85 инвестиционных проектов с общим объёмом средств более 177 млрд рублей и созданием около 19 тыс. рабочих мест.

Также во время итоговой пресс-конференции Игорь Руденя отметил, что в период новогодних праздников в Верхневолжье в связи с распространением коронавирусной инфекции не будут введены дополнительные ограничения, а режим работы предприятий промышленности, сервиса, общественного питания, торговых точек, организаций культуры и спорта останется плановым.