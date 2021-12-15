Подгорица, , 17:00 — REGNUM В Черногории 61,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58 процентов были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация Samadm.ru

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280 454 человека, или 45,2 процента, получили первую дозу вакцины, а 265 127 человек, или 42,8 процента от общей численности населения получили вторую дозу.

В Черногории 295 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 558 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили более 63,31 тысячи граждан, а за последние 24 часа — 1072 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.