В Черногории двумя дозами привили 58% взрослого населения
Подгорица, 15 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Черногории 61,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58 процентов были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.
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280 454 человека, или 45,2 процента, получили первую дозу вакцины, а 265 127 человек, или 42,8 процента от общей численности населения получили вторую дозу.
В Черногории 295 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 558 человек прошли ревакцинацию.
Третью дозу получили более 63,31 тысячи граждан, а за последние 24 часа — 1072 человека.
Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.