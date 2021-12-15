Вашингтон, , 17:11 — REGNUM США готовы продолжить переговоры с ОАЭ по продаже самолетов F-35, беспилотников и другого оборудования после того, как посольство Эмиратов в Вашингтоне приостановило сделку на сумму $23 млрд. Об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Источник агентства в Белом доме сообщил, что переговоры могут быть продолжены в будущем и что США обсуждали с ОАЭ условия взаимной оборонной безопасности в рамках приобретения F-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль был против продажи Эмиратам американских истребителей-бомбардировщиков, однако после заключения договорённости между двумя странами эти возражения были сняты.