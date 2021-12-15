Тюмень, , 16:59 — REGNUM В Тюменской области весь лес, пострадавший от пожаров в 2021 году полностью восстанавливается. Об этом заявил губернатор Александр Моор на совещании руководителей лесного хозяйства регионов Уральского федерального округа.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов Информационный цент правительства Тюменской области

По словам Александра Моора, в Тюменской области уже восстановлено более восьми тысяч гектаров лесов.

«При этом отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119%. Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас — принципиально важная цель», — подчеркнул Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной и летом Тюменскую область охватили небывалые лесные пожары.

Главными причинами пожаров стали установившаяся впервые за много лет аномально сухая погода и несоблюдение жителями правил пожарной безопасности, заявил на совещании заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

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