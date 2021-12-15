В Тюменской области восстановили лес после пожаров на 119%
Тюмень, 15 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Тюменской области весь лес, пострадавший от пожаров в 2021 году полностью восстанавливается. Об этом заявил губернатор Александр Моор на совещании руководителей лесного хозяйства регионов Уральского федерального округа.
По словам Александра Моора, в Тюменской области уже восстановлено более восьми тысяч гектаров лесов.
«При этом отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119%. Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас — принципиально важная цель», — подчеркнул Александр Моор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной и летом Тюменскую область охватили небывалые лесные пожары.
Главными причинами пожаров стали установившаяся впервые за много лет аномально сухая погода и несоблюдение жителями правил пожарной безопасности, заявил на совещании заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.