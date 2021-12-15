Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Конкурсы на строительство газопроводов в Ленинградской области стоимостью почти в 1,5 млрд рублей объявило предприятие «Газпром газораспределение Ленинградская область», следует из данных сайта Госзакупок.

Газовый трубопровод Michael Trolove

Строительство газопроводов планируется в 15 из 17 районов Ленобласти. Все аукционы находятся на стадии приема заявок, которая продлится до 21 декабря 2021 года. Цены лотов колеблются в диапазоне от 40 до 80 млн рублей.

Напомним, по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 — 2025 годы Газпром построит в регионе 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2 тыс. км, создаст семь новых источников газоснабжения: газораспределительную станцию Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Природный газ придет в 412 населенных пунктов.

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