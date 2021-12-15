Махачкала, 15 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Дагестанские полицейские направили гуманитарный груз в Донецкую и Луганскую народные республики. На борту грузовика тысячи подарков для детей коллег-правоохранителей, сообщили 15 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Ulgov.ru Новогодние подарки

Денежные средства на покупку подарков были собраны по инициативе дагестанского совета ветеранов МВД. К ветеранской организации присоединились многие сотрудники полиции.

«В торжественной обстановке от здания МВД по Республике Дагестан автомашина с тысячей подарков начала свою благотворительную миссию. Надеемся, что коробки со сладостями и школьными принадлежностями, которые дети получат в канун Нового года, хоть ненадолго помогут ребятам забыть о нелегкой ситуации, в которой они оказались!» — говорится в сообщении полицейского ведомства.

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