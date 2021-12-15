Минск, , 16:55 — REGNUM Распространение COVID-19, проблема с кадрами, зарплатами и жилищный вопрос обсуждались 15 декабря во время поездки Александра Лукашенко на «встречу с активом Витебской области», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. На мероприятие собраны чиновники местной «вертикали власти» и силовики.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Областная больница должна быть областной. Если не будет областной больницы, как лечить людей? — сказал Лукашенко, давая ценные указания «вертикальщикам». — Это не дело. У нас уже в областных больницах проблем практически нет».

Он также указал на источники финансирования системы здравоохранения Витебской области: «Будем напрягаться и закупать оборудование. А палаты, внешний вид — это уже сделаете сами. Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте. А с оборудованием постараюсь помочь».

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Докладывая о распространении COVID-19, зампред Витебского облисполкома Владимир Пенин сообщил: «Что касается ковида, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет».

«По образованию и социальному обслуживанию населения особых проблем нет», — сообщает президентская пресс-служба по положении дел в приграничном с Россией регионе Белоруссии.

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