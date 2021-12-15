Минск, , 16:52 — REGNUM Евросоюз нарушил международное право, применив санкции к официальному Минску. Об этом 15 декабря заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич, оглашая решение Конституционного суда по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь».

Пётр Миклашевич Vsebel.by

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«Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Белоруссии создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, что в итоге затрагивает национальные интересы Белоруссии», — заявил Миклашевич.

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Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, Миклашевич пояснил: «Принцип невмешательства во внутренние дела предполагает, что ни одно государство или группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства являются нарушением международного права».

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