Рига, 15 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Хоть с последнего сильного снегопада в столице Латвии прошло уже больше недели, некоторые дороги до сих пор так и не расчищены. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Снегопад

В качестве примера приводится улица Локомотивес — одна из двух магистральных, по которой можно попасть в крупный жилой район Кенгарагс. Согласно классификации Рижской думы, улица относится ко второй категории и должна быть очищена в течение 4 часов после выпадения осадков.

Однако в настоящий момент снежная каша съедает место на проезжей части четырехрядной дороги. Один ряд используется для парковки, по второму проезжают мимо автомобили. Но из-за того, что улица не почищена, машины вынуждены выезжать на встречную полосу движения. Пару дней назад здесь произошла серьезная авария, сообщило издание.

В департаменте сообщения столицы Латвии заверили СМИ, что в ближайшее время будет начата чистка улиц второй категории с выставлением знаков, запрещающих парковку. Это должно ускорить процесс, считают в департаменте.

Скользкие дороги и тротуары уже стали поводом для оппозиции Рижской думы начать сбор подписей за отставку вице-мэра столицы Вилниса Кирсиса, который отвечает за дорожное сообщение и транспорт.