Мурманск, 15 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Новый резидент Арктической зоны РФ откроет в Мурманской области форелевое хозяйство мощностью 400 тонн, сообщает пресс-служба министерства развития Арктики и экономики области.

Форель

«Новый резидент арктической зоны из Мурманской области ООО «Фишфарм» создаст в Печенгском округе рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию форели радужной. Согласно бизнес-плану, инвестор планирует выйти на мощность до 400 тонн в год. Продукция нового хозяйства будет реализовываться на российском рынке», — говорится в сообщении.

Проект предполагает создание 12 новых рабочих мест для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области получили 99 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые заявили об инвестировании более 128 млрд рублей.