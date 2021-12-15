Москва, 15 декабря 2021, 16:56 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, имеет искусственное происхождение, заявил 15 декабря вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков на «Радио Россия».
Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, будто МВФ не нужен. Это говорит о том, отмечает российский учёный, «что долларовая система рухнет».
Аргументируя своё заявление, учёный обратил внимание на мутации у нового штамма. Он подчеркнул, что «это не просто мутации». Те, кто, как можно предположить, создал вирус, «собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе спонтанно».
Как предполагает вирусолог, был сделан такой «суперослабленный штамм». Он пояснил, что это сделать не сложно. Затем вирус «выпустили в Африке».
Но это всё очень странно, добавил учёный, комментируя подобную официальную аргументацию. Ведь вирус набрал сразу 33 мутации. А другие люди в Африке заражены вариантом «Дельта».
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