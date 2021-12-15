Москва, 15 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, имеет искусственное происхождение, заявил 15 декабря вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков на «Радио Россия».

Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент). 1594

Пётр Чумаков «Я считаю, что это англичане решили прекратить сейчас пандемию. Потому что сейчас настала пора каких-то решительных изменений в мире. В ближайшие три-четыре месяца будет очень многое меняться».

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, будто МВФ не нужен. Это говорит о том, отмечает российский учёный, «что долларовая система рухнет».

Пётр Чумаков «Сейчас кто-то решил прекратить пандемию. Тот же, кто, собственно, её и запустил».

Аргументируя своё заявление, учёный обратил внимание на мутации у нового штамма. Он подчеркнул, что «это не просто мутации». Те, кто, как можно предположить, создал вирус, «собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе спонтанно».

Пётр Чумаков «То есть когда он эволюционировал, там возникали какие-то мутации, которые вызывали какие-то изменения в его свойствах. Они собрали эти мутации в одном штамме. Более того, они ввели ещё вставочку из трёх аминокислот, которые характерны для сезонного коронавируса. А как она могла возникнуть независимо в этом штамме? Этого никто не может объяснить. Потому что это, скорее всего, искусственно».

Как предполагает вирусолог, был сделан такой «суперослабленный штамм». Он пояснил, что это сделать не сложно. Затем вирус «выпустили в Африке».

Пётр Чумаков «Потому что там очень много ВИЧ-инфицированных людей. И когда встанет вопрос, почему он так быстро и так много набрал — не несколько месяцев, а всего лишь в один момент».

Но это всё очень странно, добавил учёный, комментируя подобную официальную аргументацию. Ведь вирус набрал сразу 33 мутации. А другие люди в Африке заражены вариантом «Дельта».

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