Подгорица, 15 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливером Вархейи заявил, что Черногория завершила все процедуры для подключения к системе цифровой сертификации ЕС. Это означает, что граждане Черногории смогут более свободно путешествовать в страны ЕС уже 24 декабря с национальными ковид-сертификатами.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Эту информации подтвердили и в министерстве здравоохранения Черногории.

«Важно, чтобы граждане знали, что электронный сертификат ЕС действителен в течение 14 дней с момента последней дозы вакцины. ПЦР-тест действителен в течение 72 часов, а экспресс-тест на антигены — 48 часов «, — говорится в сообщении.