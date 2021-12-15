Москва, , 16:47 — REGNUM Следственный комитет России требует арестовать владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и ещё трёх фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей на этом предприятии.

Шахта gexters

Об этом 15 декабря сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

51 человека, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.

Следствие установило, что трагедия стала возможна из-за грубых нарушений техники безопасности и системы оплаты труда, фактически принуждавшей шахтёров рисковать жизнью.

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