Вашингтон, 15 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Все три американские вакцины, по всей вероятности, мало эффективны против нового штамма коронавируса «Омикрон», хотя дополнительная вакцинация, возможно, повышает уровень защиты, сообщает 15 декабря Reuters со ссылкой на исследования.

(сс) The National Guard Тест на коронавирус в США

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Ученые из Массачусетской больницы (MGH), Гарварда и MIT проверили кровь людей, получивших вакцины Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer/BioNTech.

Было обнаружено, что организм вакцинированных плохо борется или совсем не может бороться с антителами. При этом у тех, кто получил дополнительную дозу вакцины, организм продемонстрировал большую способность противостоять антителам нового штамма, как показало исследование.

Отметим, что исследование еще не было проверено регулятором США.

Как сообщало ИА REGNUM, из ранее обнародованных данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следует, что штамм «Омикрон» чаще поражает полностью привитых от COVID-19. Большая часть заразившихся в США штаммом «Омикрон» полностью прошла вакцинацию от заболевания.