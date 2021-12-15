Москва, 15 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 15 декабря издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» продлило контракт с 23-летним голкипером сборной России Александром Максименко. Новое соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2024/25. Предыдущий контракт заканчивался летом 2023 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Максименко

В текущем сезоне Александр Максименко принял участие в двенадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил семнадцать мячей. В среднем соперникам требуется нанести два удара в створ ворот, чтобы «прошить» Максименко.

Максименко не выходит на поле с конца октября после крупного поражения «Спартака» от санкт-петербургского «Зенита» (1:7). На данный момент основным голкипером «красно-белых» является Александр Селихов, отбивший пенальти в матчах с «Лестером» и «Легией» и позволивший московскому клубу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места.