Брюссель, 15 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России «серьёзными последствиями», а также потребовал вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии, сообщает 15 декабря пресс-служба грузинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска с этих территорий… Мы также говорим о действиях России, направленных на дестабилизацию в Черноморском регионе… Любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить ей дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия», — заявил Столтенберг.

Напомним, что Грузия, начиная с 1990-х годов, неоднократно изъявляла желание стать полноправным членом Североатлантического Альянса.