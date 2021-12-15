Ливерпуль, Великобритания, , 16:39 — REGNUM 15 декабря агент 23-летнего нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Гуса Тиля Фулько ван Куперен прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента английский клуб. Футболистом, по словам издания TeamTalk, интересуется «Эвертон».

Гус Тиль Анна Нэсси

«Это не соответствует действительно, Гус — игрок «Фейеноорда», — цитирует ван Куперенеа «Матч ТВ».

В текущем сезоне Гус Тиль, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды, принял участие в 27-ми матчах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из футбольного клуба «АЗ» за 18 миллионов евро. Однако Тиль не смог закрепиться в основе московской команды и последние полтора года скитается по арендам. Текущее соглашение Тиля с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.