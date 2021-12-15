Черкесск, 15 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году откроют самый большой стадион в республике. Его строительство уже завершается. Для жителей региона новый спортивный объект откроется в сентябре будущего года, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе «прямого эфира» с жителями субъекта РФ.

Mos.ru Стадион

Стадион «Нарт» на 10 тыс. зрителей возводится в парке «Зеленый остров» в городе Черкесске. Он станет главным объектом в спортивной зоне, где уже работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» и в будущем будет построен ледовый дворец.

Открытие самого крупного в Карачаево-Черкесии стадиона будет приурочено к 100-летнему юбилею республики.

«Стадион на сегодняшний день в высокой степени готовности. Из-за эпидситуации мы его пока не открываем. Планируем его открыть в празднование 100-летия республики в сентябре 2022 года», — прокомментировал будущее событие Темрезов.