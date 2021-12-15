Москва, , 16:37 — REGNUM Ситуация на Украине остаётся напряжённой, но страны НАТО по прежнему наращивают поставки вооружений Киеву, «подливая масла в огонь», заявила 15 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что целью этих действий является раздувание гражданской войны в этой стране.

«Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство — мягко сказано. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренирует ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне», — сказала Захарова.

Она уточнила, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд, а в 2022 году на поставки вооружений Киеву США выделили $300 млн.

Захарова отметила, что при этом на территории Украины размещено порядка 10 тыс. военных США и НАТО.

«Западные инструкторы продолжают готовить украинских военных. В стране победившего майдана расквартировано около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО — 4 тысячи из США, 6 тысяч из других государств альянса», — уточнила она.

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