Москва, , 16:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий увеличение в два раза предельных значений выручки хозяйствующих субъектов для снижения антимонопольного контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Повышаются пороговые значения выручки хозяйствующих субъектов с 400 млн до 800 млн рублей до достижения которых к ним не будут применяться отдельные требования антимонопольного законодательства.

В частности, речь идет о признании доминирующим положения юрлица, учредителем (участником) которого являются одно или несколько физических лиц, а также индивидуального предпринимателя (ИП), не входящего в группу лиц с другими хозяйствующими субъектами. Также речь идет о недопустимости заключения хозяйствующими субъектами соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, о недопустимости совершения сделок с акциями (долями), правами и имуществом лица без предварительного согласия антимонопольного органа (ФАС).

Кроме того, речь идет о недопустимости нарушения установленных антимонопольных правил для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

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