Красногорск, 15 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Подмосковья создали 50,5 тыс. рабочих мест. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Рабочие

Добиться такого результата удалось благодаря инвестиционным проектам и запуску новых производств, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. При этом до конца 2021 года стоит задача создать в регионе порядка 55−60 тыс. рабочих мест.

«Но год еще не закончился. Я уверена, что к этой цели мы придем», — отметила Зиновьева.