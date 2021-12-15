Белгород, 15 декабря 2021, 16:35 — REGNUM В Белгороде разгорается скандал в школе № 34 — учитель выиграла суд у директора, а руководитель заявила, что средства на оплату штрафа возьмёт из денег, которые родители учеников сдавали на ремонт учебного заведения, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Пять тысяч рублей
Пять тысяч рублей
Oka-info.ru

О ситуации в социальных сетях 15 декабря рассказала учитель школы Татьяна Белых. По словам педагога, накануне она из рук секретаря получила уведомление, за подписью и печатью директора школы Яны Зотовой. На бланке учебного заведения, фотографию которого опубликовала учитель, говориться, что женщине надо получить исполнительный лист из суда и предоставить его в городской комитет финансов. Сумма штрафа — пять тысяч рублей.

«Выплата будет произведена из внебюджетных средств школы, которые вносили родители обучающихся на ремонт школы. Вы вправе письменно отказаться от получения выплаты», — говорится в документе.

«До сих пор нахожусь в шоке — почему родители должны оплачивать штрафы директора? Моё сугобо личное мнение — это не единственный штраф директора», — пишет учитель.

Пользователи соцсетей посоветовали отдать решение суда приставам и намекнули, что в отношении директора можно проводить проверку — взносы на ремонт учебных заведений с родителей школьников запрещены.