Белгород, 15 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Белгороде разгорается скандал в школе № 34 — учитель выиграла суд у директора, а руководитель заявила, что средства на оплату штрафа возьмёт из денег, которые родители учеников сдавали на ремонт учебного заведения, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Oka-info.ru Пять тысяч рублей

О ситуации в социальных сетях 15 декабря рассказала учитель школы Татьяна Белых. По словам педагога, накануне она из рук секретаря получила уведомление, за подписью и печатью директора школы Яны Зотовой. На бланке учебного заведения, фотографию которого опубликовала учитель, говориться, что женщине надо получить исполнительный лист из суда и предоставить его в городской комитет финансов. Сумма штрафа — пять тысяч рублей.

«Выплата будет произведена из внебюджетных средств школы, которые вносили родители обучающихся на ремонт школы. Вы вправе письменно отказаться от получения выплаты», — говорится в документе.

«До сих пор нахожусь в шоке — почему родители должны оплачивать штрафы директора? Моё сугобо личное мнение — это не единственный штраф директора», — пишет учитель.

Пользователи соцсетей посоветовали отдать решение суда приставам и намекнули, что в отношении директора можно проводить проверку — взносы на ремонт учебных заведений с родителей школьников запрещены.