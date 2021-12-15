Чебоксары, , 16:30 — REGNUM Жительница Чебоксар перевела мошенникам свыше 4 млн рублей, поверив аферистам об оформлении кредита и крупному доходу от «брокерских» вложений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

55-летняя пострадавшая обратилась в полицию 13 декабря. По её словам, ей позвонил неизвестный, представившись правоохранителем и убедив, что в Москве на неё оформили кредиты и пытаются снять средства. Для предотвращения списания средств якобы нужно купить новый телефон, что пенсионерка и сделала, открыв под диктовку афериста четыре виртуальные банковские карты и пополнив их на 2,8 млн рублей.

В МВД по Чувашии также сообщают, что потерпевшая поверила мошеннику, увидев, что звонок поступил с абонентского номера участкового пункта полиции города Чебоксары.

«В ходе разбирательств женщина узнала, что злоумышленники использовали систему подмены номеров, которая позволяет при отправлении вызова отображать любую комбинацию цифр», — говорят правоохранители.

Кроме того, пенсионерка перечислила аферистам ещё 1,3 млн рублей, поверив интернет-рекламе некой брокерской компании, обещавшую крупный доход от вложений.

По фактам мошенничества возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах вынесен приговор 33-летнему жителю Йошкар-Олы, который похищал деньги с помощью вредоносной программы. Он получил условный срок — один год и три месяца. Приговор вступил в законную силу.