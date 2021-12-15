Казань, , 17:02 — REGNUM В Татарии предприятия в ближайшие семь лет будут остро нуждаться в дополнительных рабочих кадрах. Дефицит вызван ростом требований к квалификации выпускников и несовпадением профессиональных навыков молодежи с их зарплатными ожиданиями. Об этом 15 декабря заявил глава республики Рустам Минниханов.

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По словам руководителя региона, обеспечение предприятий рабочими кадрами в современных условиях становится первостепенной задачей. Развивающаяся экономика, внедрение цифровых технологий и роботизированных систем требует нового уровня подготовки рабочих и инженерных кадров.

«При общем сокращении рабочих мест предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы. В том числе потому, что выросли общие требования к квалификации сотрудников. Сложилось серьезное противоречие между запросами молодежи и тем, что она сама может предложить в плане профессиональных компетенций», — отметил парадоксальную ситуацию на рынке труда Рустам Минниханов.

По оценкам промышленных предприятий, порядка половины выпускников со средним профессиональным образованием имеют крайне низкий уровень квалификации, по итогу они не готовы работать на реальном производстве. Также накладывается и демографический фактор, подчеркнул глава РТ.

По прогнозам республиканского минтруда на 2022−2028 годы, потребность в подготовке специалистов на следующий год растет в системе профессионального образования на 22%, в системе высшего образования на 37%. На предстоящие семь лет дополнительная потребность в кадрах связана с открытием новых производств и развитием уже действующих. Она увеличилась на 40% и составляет 27,7 тыс. человек, добавил Минниханов, уточнив, что наибольшая потребность в новых квалифицированных кадрах заявлена минпромторгом РТ.

По данным минтруда РТ, в республике работодателями предлагается около 60 тыс. вакансий. На 15 декабря официально в статусе безработного зарегистрирован 11 921 человек. Уровень безработицы в Татарии составляет на сегодняшний день 0,59% от численности рабочей силы.

ИА REGNUM напоминает, в конце сентября острая нехватка кадров наблюдалась на 19 автобусных маршрутах Казани. Городские автотранспортные предприятия не были укомплектованы 1399 водителями и кондукторами.

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