Южная-Каролина, , 16:35 — REGNUM Наследие американского ритм-н-блюз исполнителя Джеймса Брауна было продано звукозаписывающей компании Primary Wave за 90 миллионов долларов. Об этом 15 декабря сообщил портал NME.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

В сделку вошли полная дискография Брауна, доход от прослушиваний песен исполнителя, а также права на использование его имени. Эта сделка последовала за новостями о том, что семья Брауна наконец уладила 15-летний юридический спор за имущество покойного певца. В своем завещании в 2000 году он указал, что оставит своим наследникам очень мало, кроме 2 миллионов долларов для своих внуков на их образование.

Большая часть его активов была оставлена на образование для детей из малообеспеченных семей из штатов Южная Каролина и Джорджия (США). Но это привело к разногласиям между его дочерьми Дианной Браун-Томасом и Яммой Браун, которые нашли способ унаследовать миллионы долларов после его смерти в 2006 году.

Основатель и генеральный директор Primary Wave Ларри Местел прокомментировал ситуацию, заключив, что продажа недвижимости поможет финансировать первоначальные идеи Брауна. Небольшие проценты от доходов от будущих сделок с его музыкой пойдут на создание стипендии для образования в учебных заведениях. Однако, это не произойдет до тех пор, пока не будут разрешены текущие судебные иски, поданные Расселом Баукнайтом, доверенным лицом наследия Джеймса Брауна.

В своем заявлении Баукнайт сказал: «Мы очень рады приступить к работе над наследием Джеймса Брауна с Primary Wave. Мы верим, что совершили правильный выбор для того, чтобы вознести Джеймса Брауна на новый уровень и что это одна из самых удачных сделок в шоу-бизнесе».

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