Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге представили проект будущей набережной в Пьяной гавани. Об этом 15 декабря сообщили в компании PLG.

Проект оформления набережной в Пьяной гавани PLG (автор — Анастасия Киселёва)

Напомним, планы по оформлению набережной в Приморском районе появились в мае этого года. Новая набережная в Пьяной гавани должна стать самой длинной в Петербурге и объединить собой три популярных парка района. Площадь набережной составит около 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций — порядка 350 млн рублей.

На конкурсе по разработке концепций оформления новой набережной в Приморском районе определены призовые лауреаты. Первое место и приз в размере 50 тыс. рублей разделили студентка третьего курса Академии Штиглица Наталья Мурашова и выпускница этого вуза Анастасия Киселёва. Участники конкурса предлагают разместить на территории общественного пространства напротив будущего здания гостиницы PLG гастрономический кластер, фестивальную площадку и сухие фонтаны. Все эти объекты объединит зеленый променад.

Согласно планам работы с проектом обустройства набережной победители конкурса заключают договоры с компанией «Нескучный С-дизайн», и примут участие в его реализации. Компания одобрила предложение Анастасии Киселёвой по зонированию набережной, а у Натальи Мурашовой компании понравилось креативное решение о создании в центре набережной площади с сухими фонтанами. Проектировщики планируют проводить летом в новом общественном пространстве различные мероприятия: фестивали и лекции.

Название Пьяная гавань — историческое. В свое время здесь была корабельная бухта, где проходили обязательный карантин экипажи вернувшихся из дальних стран судов. Как правило, все дни вынужденного простоя сопровождались беспробудным пьянством.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге появится пешеходная набережная в Пьяной гавани